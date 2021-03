Koniec pandemii dopiero w 2022 roku? W Hollywood mogą się mylić.

Dla Hollywood otwarcie rynku kinowego dopiero na jesień 2022 roku byłoby totalną katastrofą. I wcale nie chodzi o to, że przez kolejne kilkanaście miesięcy, a w sumie przez blisko trzy lata filmowi giganci, wielkie wytwórnie filmowe, koncerny medialne czy operatorzy multipleksów znajdą się na skraju bankructwa (choć to w pojedynczych przypadkach nie jest wykluczone). Większe niebezpieczeństwo dla przemysłu filmowego, a zwłaszcza kinowego związane jest z ludzką naturą. Przez tak długi czas widzowie mogą odzwyczaić się od chodzenia do kina, od oglądania filmów w salach kinowych.