Koniec spekulacji. Quentin Tarantino oficjalnie potwierdza

Jeden z najlepszych tytułów w filmografii Quentina Tarantino doczeka się trzeciej części. Tak, będzie "Kill Bill 3". Jest tylko jedno "ale".

Kiedy po raz ostatni widzieliśmy Pannę Młodą, zadała Billowi śmiertelny cios. Zemsta się dokonała. Czy jest coś jeszcze do powiedzenia w tej historii? Cóż, zdaniem Quentina Tarantino tak.

Podskoczyliście z radości? Fajnie, ale musimy sprowadzić was na ziemię. Na "Kill Billa 3" przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. "Co najmniej 3 lata od teraz" - zdradził Tarantino. Jego grafik na kolejne lata jest zapełniony. Pracuje teraz nad sztuką i 5-odcinkowym serialem. Potem przyjdzie czas na kolejny film. Cóż, przynajmniej to jakiś konkret.