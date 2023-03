To rzeczywiście koniec? To zaboli fanów Clinta Eastwooda

Filmem, który ma zwieńczyć karierę Clinta Eastwooda, jest thriller sądowy "Juror #2". Bohaterem produkcji będzie przysięgły w procesie o morderstwo. Kiedy zaczyna dochodzić do niego, że doprowadził do śmierci ofiary, staje przed moralnym dylematem. Do wyboru ma albo pokierowanie ławą przysięgłych w taki sposób, aby prawda nie wyszła na jaw, albo ujawnić to, co wie, wydając się tym samym w ręce wymiaru sprawiedliwości.