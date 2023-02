Melissa Joan Hart miała romans z Reynoldsem. Zdradziła jego przyjaciela

Aktorka chętnie wraca pamięcią do lat 90., ale raczej nie traktuje poważnie myślenia o swoim niedoszłym związku z Reynoldsem. Zarówno ona jak i on żyją bowiem w szczęśliwych, wielodzietnych rodzinach. Choć w przypadku Reynoldsa droga do tego szczęścia była długa i wyboista.