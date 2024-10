Kontrowersyjna scena gwałtu w filmie. Opowiadają o młodym Trumpie

Mimo że film wzbudził niemałe emocje na festiwalu w Cannes, to miał trudności ze znalezieniem dystrybutora. Jak podaje "Variety", sprzedawcy bali się dystrybucji filmu mogącego urazić Donalda Trumpa, który mógłby ponownie objąć stanowisko prezydenta. Kiedy w końcu film trafił do dystrybucji, Trump osobiście skrytykował go w sieci, nazywając go "tanim, oszczerczym i politycznie obrzydliwym dziełem".