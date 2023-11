19 osób na sali kinowej. Polański poniósł całkowitą klęskę

Prawda jest jednak taka, że nawet przy dobrych recenzjach, i tak trudno byłoby sprzedać film dystrybutorom. Jak powiedział, jeszcze przed festiwalem w Wenecji, jeden z producentów "The Palace", "właściciele kin nie chcą umieszczać filmu Polańskiego w repertuarze, nie chcą go nawet obejrzeć". Na targach w Cannes udało się sprzedać film tylko do kilku krajów.