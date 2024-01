Gwiazda "Barbie" o głośnym filmie. W scenariuszu tego nie było

Zanim jako czytelniczka dotarła do sceny z wanną, była już całkowicie pochłonięta przez historię, w którą wierzyła. – "Zanim dojdziesz do czegoś w rodzaju sceny w wannie, ona cię na to przygotuje. Ona cię ma. Tak jakbyś skubiąc strup, mówił: "Nie mogę się powstrzymać". Albo jak wyskakuje ci pryszcz: "Wiem, że nie powinienem wyciskać, ale to zrobię" – Robbie uciekła się do ciekawych porównań.