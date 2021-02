Kowalewski nie żyje. Zborowski: "To był jeden z moich najbliższych i najserdeczniejszych kolegów"

- To był jeden z moich najbliższych i najserdeczniejszych kolegów. Znałem go wyjątkowo długo, od moich samych aktorskich pradziejów, czyli od momentu, kiedy zacząłem studia w warszawskiej szkole teatralnej. Był tam wtedy asystentem Sławomira Lindnera, który uczył szermierki. Ujął nas już od pierwszego spotkania, bo jako jedyny z wykładowców od razu kazał nam do siebie mówić na ty. I tak już zostało. To był wybitnie utalentowany aktor, znakomity przyjaciel i po prostu wspaniały człowiek. Był kimś bardzo ważnym w moim życiu.

- Można by o nim mówić bardzo długo i pewnie wiele osób będzie go dziś wspominać na różne sposoby. Chciałbym dodać do tych słów tylko jedno zdanie: to był człowiek, który w swoim życiu zawodowym był przede wszystkim i po prostu człowiekiem, a nie tylko aktorem. Bez najmniejszych wątpliwości był wielkim artystą, ale zdołał ocalić w sobie człowieczeństwo, co nie zawsze jest łatwe. I to przede wszystkim dlatego był tak wybitny, tak wyjątkowy i tak ważny dla bardzo wielu osób.