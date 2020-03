"Kraina Lodu 2": Najbardziej dochodowa animacja wszech czasów zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 1 kwietnia

"Kraina lodu” przebojem zdobyła kina, a przede wszystkim serca widzów i krytyków. Film nie tylko odniósł olbrzymi sukces komercyjny, ale również zdobył dwa Oscary® i Złoty Glob. Jego druga część była jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji roku i nie zawiodła oczekiwań widzów. Film, który dziś

Pierwsza część "Krainy lodu” wprowadzała nas do historii o siostrach, królewskich córkach władców krainy Arendelle. Dzielna księżniczka Anna, która łączy siły z Kristoffem – nieokrzesanym handlarzem bryłami lodu oraz jego lojalnym reniferem Svenem, wyrusza w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć starszą siostrę Elsę, której niekontrolowane moce sprowadziły na królestwo wieczną zimę.

Po drodze Annę i Kristoffa czeka wiele wyzwań, walka z żywiołami oraz spotkanie z tajemniczymi trollami i przezabawnym bałwankiem Olafem. Przepiękna animacja, sympatyczni bohaterowie, niezapomniana muzyka oraz wzruszające losy królewskiej rodziny sprawiły, że „Kraina lodu” zawładnęła wyobraźnią milionów dzieci i dorosłych.

Druga część "Krainy lodu” pokazuje, że sielanka nigdy nie trwa wiecznie. Po trzech spokojnych latach, jakie upłynęły od czasu koronacji Elsy na władczynię Arendell, los krainy znowu wydaje się niepewny. Po tym jak Elsa budzi potężne żywioły, mieszkańcy Arendell zostają zmuszeni do ewakuacji. Nadzieja na ratunek leży w owianej mroczną tajemnicą Zaklętej Puszczy. Anna, Elsa, Kristoff i Olaf wyruszają w podróż, w której będą musieli stawić czoła nie tylko potężnej magii, ale również odpowiedziom na trudne pytania o przeszłość władców Arendell.

"Kraina lodu 2” została wyreżyserowana przez Chrisa Bucka i Jennifer Lee, uhonorowanych Oscarem® twórców pierwszej części przygód Anny i Elsy. Głosów głównym bohaterkom ponownie udzieliły nominowana do Złotego Globu Kristen Bell (serial "Weronika Mars”) oraz Idina Menzel ("Nieoszlifowane diamenty”).

Obok nich w obsadzie dubbingu znaleźli się Josh Gad ("Piękna i Bestia”), Jonathan Groff (serial "Mindhunter”), zdobywca Złotego Globu Sterling K. Brown (serial "Tacy jesteśmy”), trzykrotnie nominowana do Złotego Globu Evan Rachel Wood (serial "Westworld”), nominowany do Złotego Globu Alfred Molina (”Spider-Man 2”), laureatka nagrody Emmy Martha Plimpton ("Goonies”), dwukrotnie nominowany do nagrody Emmy Jason Ritter (serial "Dziewczyny”), Raxchel Matthews ("Śmierć nadejdzie dziś”), Jeremy Sisto ("Droga bez powrotu”), Ciaran Hinds ("Monachium”) oraz nominowany do nagrody Emmy Alan Tudyk ("Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”).

W polskiej wersji językowej głosów głównym bohaterom udzielili: Anna Cieślak (Anna), Lidia Sadowa (Elsa), Czesław Mozil (Olaf) i Paweł Ciołkosz (Kristoff). Partie wokalne sióstr z Arendelle wykonują Magdalena Wasylik (Anna) i Katarzyna Łaska (Elsa).

– Bohaterowie "Krainy lodu” są dla nas jak rodzina – mówi producent Petr Del Vecho.

– Po zakończeniu pracy nad pierwszą częścią filmu odkryliśmy, że Anna, Elsa i ich przyjaciele wciąż są w naszych głowach. Cały czas o nich myślimy. Co więcej, sami byliśmy ciekawi ich dalszych losów. Druga część filmu opowiada o nowych przygodach Anny i Elsy, ale przybliża widzom również historię królestwa Arendell – dodaje Del Vecho.

– "Kraina lodu 2” to opowieść o tym, co dzieje się po baśniowym "żyli długo i szczęśliwie” – mówi reżyserska i scenarzystka Jennifer Lee.

– Na początku jest fantastycznie, ale potem zaczyna się prawdziwe życie. Pojawiają się nieprzewidziane kłopoty i wyzwania, a bohaterowie ponownie muszą walczyć o swoje miejsce na ziemi. To wciąż historia pełna humoru, ale nie brakuje w niej wielkich emocji – dodaje Lee.

– W drugiej części filmu świat Arendell okazuje się trochę bardziej mroczny i bardziej niebezpieczny – mówi reżyser Chris Buck. – W "Krainie lodu 2” wiele się zmienia w stosunku do pierwszej części. Bohaterowie dojrzewają. Muszą podejmować trudne wybory i odkrywają, że ich przeszłość skrywa wstydliwe sekrety – dodaje Buck.

"Kraina lodu” weszła do kin w 2013 r. i rozbiła bank. Film stał się najbardziej dochodową animacją wszech czasów. Zdobył dwa Oscary® (w tym za najlepszy pełnometrażowy film animowany), a pochodząca z niego piosenka "Mam tę moc” podbiła listy przebojów. Również dzięki "Krainie lodu” popkultura wzbogaciła się o czworo bohaterów: Annę, Elsę, Kristoffa i Olafa, których znają i kochają dzieci na całym świecie.

Pracując nad kontynuacją, twórcy starali się pozostać wierni stylistyce, która podbiła serca widzów w 2013 r., a jednocześnie zaproponować im nowe doznania.

– Chcieliśmy zachować charakter produkcji, ale jednocześnie uzupełnić ją o nowe elementy. Wprowadzić do tego świata nowych bohaterów, nowe postaci oraz nowe lokacje – wyjaśnia projektant postaci Bill Schwab.

Pracując nad "Zwierzogrodem”, filmowcy ze studia Walta Disneya odwiedzili Afrykę, gdzie obserwowali zwierzęta w naturalnym środowisku, by później wiarygodnie przedstawić je na ekranie. Podczas realizacji "Vaiany” wybrali się na wyspy na Pacyfiku, a kiedy przygotowywali się do nakręcenia "Ralpha Demolki w Internecie” gościli na torze wyścigowym, by przygotować się do stworzenia jednej z najbardziej spektakularnych sekwencji w filmie.

"Kraina lodu 2” wymagała od twórców podróży do Skandynawii. W ciągu dwutygodniowej wyprawy filmowcy odwiedzili Norwegię, Islandię i Finlandię studiując tamtejsze fiordy, architekturę i przyrodę.

– Te miejsca bardzo nas zainspirowały. Byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem, jak wiele z tamtej wyprawy trafiło do filmu. Jesienna kolorystyka Norwegii i Finlandii, wodospady, piękno Islandii, to wszystko pojawia się w kadrach "Krainy lodu 2” – mówi producent Peter Del Vecho.

Jednym z najbardziej wyrazistych elementów produkcji z 2013 r. były piosenki autorstwa Kristen Anderson-Lopez i Roberta Lopeza. Duet ten powrócił również w kontynuacji przygotowując siedem nowych piosenek.

– Nasz sposób na pisanie piosenek ma swoje korzenie w teatrze muzycznym, gdzie utwory muszą nie tylko współgrać ze scenariuszem, ale również zaskakiwać publiczność. Każda piosenka musi być dla śpiewających ją bohaterów ważna. I każda pojawia się w takim momencie, kiedy bohater lub bohaterowie doświadczają takich emocji, że zwykłe słowa okazują się niewystarczające. I muszą śpiewać – tłumaczy Kristen Adreson-Lopez.

"Kraina lodu 2” była jednym z najbardziej oczekiwanych filmów 2019 r. Pierwszy zwiastun produkcji, który w internecie zadebiutował 13 lutego 2019 r., w ciągu zaledwie 24 godzin od premiery został odtworzony ponad 116 milionów razy!

Na ekrany kin "Kraina lodu 2” weszła w listopadzie ubiegłego roku. Tylko w USA w ciągu pierwszego weekendu wyświetlania obraz zarobił w kinach 130 milionów dolarów. W sumie, w kinach na całym świecie, obraz wygenerował przychód w wysokości 1,43 mld dolarów. Stał się tym samym drugim najbardziej dochodowym filmem familijnym wszech czasów, ustępując jedynie filmowi "Król Lew” z 2019 r. (z wynikiem 1,65 mld dolarów). "Kraina lodu 2” otrzymała nominację do Złotego Globu w kategorii "najlepszy film animowany” oraz nominację do Oscara® w kategorii "najlepsza piosenka” dla "Into the unknown”. Podczas gali wręczenia statuetek, nominowana piosenka została wykonana w 9 językach, w tym przez Kasię Łaskę – wykonującą wokalne partie polską Elsę.

WYDANIE BLU-RAY ZAWIERA:

• Opcję odtwarzania filmu w trybie KARAOKE

Dodatki specjalne:

• Wpadki z planu i gagi

• Czy wiesz?

• Duchy Krainy lodu 2

• Muzyka w sequelu

• Sceny niewykorzystane

• Piosenki niewykorzystane

• Orkanek - próby animacji

• "Into The Unknown" w 29 językach

• Teledysk: "Into The Unknown" w wykonaniu Panic! At The Disco,

• Teledysk: "Lost In The Woods" w wykonaniu Weezer

• Wybór piosenek