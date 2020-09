Powiedziała "dość". Królowa podjęła poważne kroki

Harvey Weinstein w 2004 r. otrzymał Order Imperium Brytyjskiego za nadzwyczajne zasługi dla brytyjskiego przemysłu filmowego i wybitny wkład w kulturę. Odznaczenie wręczała mu sama Elżbieta II. Jak donosi teraz "The London Gazette", zirytowana królowa zmieniła zdanie i zdecydowała się odebrać producentowi to szczególne wyróżnienie.

Przypomnijmy, że w październiku 2017 r. wyszło na jaw, że Harvey Weinstein przez 30 lat swojej kariery molestował kobiety. Jak wynikało z relacji magazynów "New York Times" i "New Yorker", dochodziło też do gwałtów. Gdy afera zaczęła zataczać coraz większe kręgi w Hollywood, milczenie przerwały ofiary producenta m.in. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Lucia Evans, Mira Sorvino, Ashley Judd i Terry Crews. Łącznie na liście pokrzywdzonych znalazły się 82 nazwiska.