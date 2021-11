Krytycy wieszają psy. "To najgorszy film w historii Marvela"

Tak słabych ocen nie miał do tej pory żaden z 26 filmów zaliczanych do uniwersum Marvela. Większość krytyków w Stanach Zjednoczonych, na ogół przychylnych ekranizacjom komiksów, uważa, że "Eternals" to duże nieporozumienie. Jednak w amerykańskich kinach tytuł cieszy się dużą popularnością, a jeszcze większą na innych kontynentach.