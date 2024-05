Ksiądz z "1670" jest na fali wznoszącej. Ale w tym filmie się topi [RECENZJA]

Charakterystyczna maniera głosowa 29-latka, która świetnie pasowała do dziwnego duchownego czy przyćpanego Mąki z "Freestyle’u" Macieja Bochniaka, tutaj jest niemal nie do wytrzymania. Główny problem nie tkwi jednak w aktorstwie wschodzącej gwiazdy młodego pokolenia, ale w scenariuszu. To za sprawą słabej bazy tekstowej postać odgrywana przez Sikorskiego jest tak irytująca, nieśmieszna i niewzbudzająca sympatii; nie reprezentuje właściwie niczego, co zachęcałaby do podążania za nią i kibicowania jej. Portret bohatera sprowadza się tu do wrażliwości na los zwierząt oraz wygłaszania łacińskich sentencji i przyrodniczych ciekawostek, które często zmieniają się w wywołujące ciarki żenady żarty.