Kultowy bohater sięgnął dna. Szkoda, że tak to się skończyło

Przy takim budżecie film musiałby zarobić w kinach ponad 600 mln dolarów, by można było myśleć o skromnym choćby zysku (wpływami ze sprzedaży biletów wytwórnia musi się dzielić np. z właścicielami kin). W przypadku "Indiany Jones i artefaktu przeznaczenia" do pułapu opłacalności zabrakło bardzo dużo. Magazyn "Forbes" podał, że film z Harrisonem Fordem przyniósł wytwórni Disneya aż 134 mln dolarów straty, co stawia go w gronie największych kinowych klap w historii kina.