Linie lotnicze wyświetliły pikantny film wszystkim na pokładzie. Teraz przepraszają

Film został napisany i wyreżyserowany przez Christy Hall, która zyskała rozgłos również dzięki swojemu scenariuszowi do filmu "It Ends With Us" w reżyserii Justina Baldoni. W serwisie Rotten Tomatoes film zebrał 77 proc. pozytywnych recenzji krytyków i 89 proc. wśród widzów.