Lockdown w kolejnych województwach. Kina i teatry ponownie zamknięte

Od początku marca jest on w woj. warmińsko-mazurskim. Według rządu sytuacja na Warmii i Mazurach jest w tej chwili najtrudniejsza. Od 13 marca zostanie wprowadzony lockdown na terenie woj. pomorskiego . Wkrótce ograniczenia będą obowiązywać w kolejnych dwóch rejonach Polski.

Od 15 marca w stan lockdownu zostaną wprowadzone woj. mazowieckie i lubuskie. To oznacza, że zostaną zamknięte m.in. placówki kulturalne, czyli kina i teatry. We wszystkich czterech województwach nowe ograniczenia mają obowiązywać do 28 marca, czyli przez najbliższe dwa tygodnie.