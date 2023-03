Los nie oszczędza Sharon Stone. Właśnie straciła połowę majątku.

- To trudny czas na świecie, ale wiecie co? Nie ma mowy, żeby jakiś polityk mówił mi, co mogę, a czego nie mogę robić. Jak żyć i jaka jest wartość mojego życia. Więc wstań i powiedz, ile jesteś warta, ośmielam cię. Tym właśnie jest odwaga - zaczęła bojowo swoje przemówienie Stone, nawiązując do republikańskich postulatów, aby ograniczyć prawa kobiet, chociażby do aborcji.