"Pszczelarz". Akcyjniak z ukochanym aktorem Polaków już w tv. Gdzie obejrzeć?

Tytuł "Pszczelarz" (to dosłowne tłumaczenie z oryg. "The beekeeper") z pewnością wydał się zaskakujący dla widzów przyzwyczajonych do innych tytułów filmów akcji. Jednak niech was nie zwiedzie. Tytułowy pszczelarz szybko was zaskoczy. W główną rolę wcielił się Jason Statham, obsadzany zazwyczaj "po warunkach". Dlatego widownia kojarzy go z takich tytułów jak "Niezniszczalni 4", "Meg 2: Głębia", "Szybcy i wściekli 10", "Jeden gniewny człowiek", a przede wszystkim z "Porachunków" Guy'a Ritchiego, w których debiutował.