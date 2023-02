Lucy Hale piła od 14 roku życia. "To było niewiarygodnie autodestrukcyjne"

Lucy Hale wzięła udział w nagraniu podcastu "Diary of a CEO", gdzie bez owijania w bawełnę opowiedziała o swoim uzależnieniu. - Byłam podręcznikową alkoholiczką. Miałam zaćmienia. Nie pamiętałam, co zrobiłam, co powiedziałam - wyznała gwiazda "Słodkich kłamstewek".