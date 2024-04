Ma słynną matkę. Musiał przepracować traumę

Oliver Hudson odniósł się do swojej wypowiedzi nt. matki. "Wyrwane z kontekstu"

Kilka dni później Hudson ponownie odniósł się do słów na temat matki, które zdążyły zostać mylnie zintepretowane przez słuchaczy i media. – Jeśli posłuchasz [odcinka podcastu w] całości, [to będziesz wiedzieć, że] bardziej chodzi o uczucia dziecka w tamtym momencie, a nie o mnie i o to, co czuję do mamy jako rodzica. Nie wiem, kim byłbym bez mamy (...). Miłość, jaką ją darzę oraz szacunek i cześć, jakie dla niej żywię, są większe niż cokolwiek – podkreślił.