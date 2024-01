Maciej Musiał grał scenę intymną. Zdaniem reżysera był do niczego

- Przychodzi reżyser z operatorem (na próbę czytaną z aktorami i ekipą - red.) i mówi: "9 i pół tygodnia to jest cienizna. My pokażemy, jak naprawdę wygląda scena erotyczna. Będą furczały pały na widowni". [...] Po czym jest plan zdjęciowy. Pomieszczenie jest małe, [...] zaduch potworny, pościel robi się nieświeża. Poduszka źle leży, ponieważ jak aktorka położy się na niej, to widać jej dziurki w nosie, no ale jak się podniesie poduszkę, to widać wprawdzie nos, ale cycki już opadają. Aktorka krzyczy: "Ja sobie nie życzę!". [...] Aktor stoi, wietrząc się na razie, bo za chwilę ma paść na aktorkę i będzie wpasowywany w to ciało. [...] Trwa to wszystko 12 godzin i kończy się porażką - relacjonował Bogusław Linda w TVN Fabuła.