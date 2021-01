Makabryczne odkrycie 27 lat od premiery. Chodzi o słynną scenę

"Król Lew" studia Walta Disneya wszedł na ekrany w czerwcu 1994 r., momentalnie stał się światowym hitem, a do tej pory zarobił ponad 1,65 mld dol. Animacja doczekała się kilku części, serialowego spin-offu, broadwayowskiej adaptacji oraz wersji live action. Mimo upływu lat "Król Lew" to wciąż klasyk, wciąż na nowo odkrywany przez kolejne pokolenia widzów. I wydawać by się mogło, że po tylu latach niczym już nas nie może zaskoczyć. A jednak.