Bajki Disneya. TOP 10 najlepszych filmów dla dzieci do obejrzenia online

Już w piątek 11 września do kin w Polsce trafi najnowsza bajka Disneya - tym razem jednak w wersji aktorskiej. Odświeżona i brawurowo nakręcona historia na podstawie animowanego hitu sprzed lat, zapowiadała się na prawdziwy przebój. Niestety w związku z pandemią koronawirusa "Mulan" była wielokrotnie przekładana, a ostatecznie i tak trafi tylko do części kin, w których królowałaby w poprzednich latach.

Bajki Disneya - 10 najlepszych filmów animowanych

Najlepsze filmy animowane studia Walta Disneya - lista TOP 10

Bajka przedstawia historię grupki dzieciaków, które wraz z tajemniczym przybyszem wyruszają do magicznej krainy Nibylandii. Choć od premiery obrazu minęły już 63 lata, to animacja wciąż fascynuje swoim rozmachem i doskonałą realizacją techniczną.

Ten film znają chyba wszystkie dzieci na świecie. "101 dalmatyńczyków" to pasjonująca historia pary czworonogów i ich zakochanych w sobie właścicieli. Wkrótce rodzina Pongo i Perdity powiększa się. Słodkie szczeniaczki dalmatyńczyków wpadają w oko okrutnej Cruelli De Mon, która zamierza wykorzystać zwierzaki do produkcji ekskluzywnych płaszczy. Gdy psiaki zostają porwane, Pongo i Perdita ruszają im na ratunek.

"Król Lew" to nie tylko jedna z najlepszych bajek wyprodukowanych w studiu Disney. Obraz ten należy wręcz zaliczyć do ścisłej czołówki najwybitniejszych animacji, jakie powstały w długiej historii kina. Doskonała i poruszająca opowieść rozgrywająca się na afrykańskich sawannach dziś traktowana jest jako dzieło kultowe.

Obraz Roba Minkoffa i Rogera Allersa przyniósł Disneyowi zysk przekraczający 980 milionów dolarów oraz dwie statuetki Oscara, w tym jedną za piosenkę „Can You Feel The Love Tonight” autorstwa Eltona Johna.

Zestawienie najlepszych bajek Disneya zamykamy dziecięcym przebojem ostatnich lat – "Krainą lodu" w reżyserii Chrisa Bucka i Jennifer Lee. Przebojowa animacja uhonorowana dwoma Oscarami (w tym za słynną piosenkę "Let It Go") koncentruje się na postaciach dwóch sióstr. Księżniczka Anna wyrusza w niebezpieczną wyprawę, której celem jest odnalezienie zaginionej Elsy. Ta druga przez swoje tajemnicze mocy zamieniła królestwo w krainę wiecznej zimy. Anna wraz z dzielnym Kristoffem przemierzają kolejne krainy w poszukiwaniu dziewczyny. Wkrótce dołącza do nich nieokrzesany bałwan Olaf.