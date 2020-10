Małgorzata Rozenek z zakrwawioną twarzą. Co się stało?

Małgorzata Rozenek ma rzeszę wiernych fanów. To dla nich codziennie publikuje w sieci nowe fotki. To dzięki nim jest na topie, więc o swoich obserwatorów bardzo dba. Dziś zafundowała im terapię szokową. Na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie, do którego Rozenek pozowała ładnie umalowana, ale z krwią na buzi. Co się stało? Fani snują domysły.