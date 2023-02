Marcin Kwaśny wybrał się na pielgrzymkę. Wymodlił rozwód

O Marcinie Kwaśnym zrobiło się głośno za sprawą medialnego rozwodu, do którego doszło w 2018 r. Po 10 latach wspólnego życia, Diana Kołakowska złożyła pozew, motywując to problemem alkoholowym męża. Chciała, by Kwaśny wziął na siebie całkowitą winę za rozpad związku. Ten nie chciał tego zrobić, dlatego rozprawa ciągnęła się długo.