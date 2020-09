Marcin Wrona 5 lat temu popełnił samobójstwo. To był szok dla wszystkich

Na wieść o śmierci reżysera Marcina Wrony przez internet przetoczyła się fala niedowierzania. Ciało filmowca znaleziono w sobotę rano, 19 września 2015 r., w pokoju hotelowym . Jego "Demon" startował w konkursie głównym 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Dziennikarze, twórcy, przyjaciele i znajomi Marcina Wrony – nikt nie mógł uwierzyć w to, co się stało.

Impreza od lat organizowana w Gdyni zakończyła się tragicznie. I dla Wrony, i dla jego partnerki - Olgi Szymańskiej. To ona znalazła ciało męża w gdyńskim hotelu i to jej życie wywróciło się do góry nogami. Chcąc, by pamięć o Marcinie Wronie przetrwała, żona reżysera opowiedziała o nim na lamach "Pani". Wywiadu udzieliła trzy lata po tragicznym wydarzeniu.