Profesor włożył jej ręce pod bluzkę bez pytania. Eliza Rycembel opowiedziała o traumie

Eliza Rycembel doświadczyła upokorzenia w trakcie studiów. "Usłyszałam, że jestem niezdolna, że są osoby, które bardziej zasługują na to, by studiować w szkole, że mam 'ładną buźkę i włosy, ale to nie wystarczy, żeby zostać aktorką, a już na pewno nie zasłużyłam na to, żeby zagrać przed szkołą'. [...]. Albo profesor, który wkłada rękę pod bluzkę bez pytania, żeby lepiej pokazać, jak robić dobrze masaż. On już nie pracuje" - wyznała aktorka.