Maria Seweryn samotnie wychowuje dzieci. "Nie wiem, co to znaczy być dobrą matką"

- Ja naprawdę nie wiem, co to znaczy być dobrą matką. Czy to polega na częstym przebywaniu z dziećmi, czy na życiu w taki sposób, by dzieci były z matki dumne i widziały ją spełnioną i szczęśliwą? Nie wiem. Staram się po prostu nie udawać, nie kłamać - dodała w Pomponiku.