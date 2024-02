Nie żyje od czterech miesięcy. Zhakowano profil gwiazdy

"Kiedy umrę, nie chcę, aby 'Przyjaciele' byli pierwszą rzeczą, z którą będą mnie kojarzyć – chcę, aby było to pomaganie innym. I zamierzam przeżyć resztę życia, udowadniając to. Uzależnienie jest zbyt potężne, aby ktokolwiek mógł je pokonać w pojedynkę. Ale razem, dzień po dniu, możemy to zrobić" – powiedział kiedyś aktor. Choć jego słowa nie do końca się spełniły (w końcu Perry na zawsze pozostanie już Chandlerem z hitowego sitcomu), fundacja robi sporo dobrego. Poinformowała również, że już odzyskała dostęp do konta zmarłego aktora.