Wcale nie Chandler z sitcomu. Zmarły gwiazdor o swojej najlepszej roli

O czym jest film "Polubić czy poślubić"?

Oryginalny tytuł romansu z 1997 r. to fragment przysłowia "fools rush in where angels fear to tread", dającego się przetłumaczyć na polski jako "porywać się z motyką na słońce". Punkt wyjścia w scenariuszu Katherine Reback jest najprostszym z możliwych. Opowiada bowiem o projektancie Aleksie (Matthew Perry) i temperamentnej Isabel (Salma Hayek), którzy rozstają się po wspólnie spędzonej nocy w Las Vegas. Trzy miesiące później dziewczyna odnajduje byłego kochanka i oświadcza, że jest w ciąży.