Popularne Wideo + 4 weronika książkiewiczpiotr adamczykfilmmayday 3 godziny temu "Mayday". Weronika Książkiewicz o graniu żony Adamczyka On jest jeden, żony są dwie. W filmie "Mayday" Weronika Książkiewicz gra jedną z dwóch żon Janka (Piotr Adamczyk). Komedia zbiera dobre recenzje... Rozwiń Veroni Książkiewicz Aktor Telewizy … Rozwiń Transkrypcja: Veroni Książkiewicz Aktor Telewizyjna Teatralna serialowa No i ostatnio możemy cię oglądać Filmy 2 To faktycznie było Dużo takich Przedpremierowy No i na razie te recenzję które głównie są Recenzja mi od widzów Tak naprawdę dla nas twórców najważniejsze Są bardzo No grasz żonę nie jedną żonę Piotra Też ciekawy powrót Na plan prawda Znaczy nie wiem czy powrót bo my ostatnio mamy z Piotrkiem także się tak naprawdę Dajemy bo w międzyczasie Robiliśmy jeszcze drugą To serial też komediowy lepsza połowa Też Ania tam grała I były najlepsze było to że Ania grała po Która nazywała się Weronika A ja Weronika gram postać która nazywa się Ania i też był Więc takich sytuacji komiczny Planie trochę Animavet Tego nie patrzy Powstania mumii Czy są jakieś takie sceny W tym filmie które wysłałaś że Wszystko będzie No przeczytałam scenariusz bardzo mi się spodobał natomiast no cały czas Mieliśmy próbę ale gdzieś tam miałam Przed tym czy nam się uda to tempo uzyskać No już pierwszego dnia Schowałam jak Chcę to uzyskać Chodziło o to że my robiliśmy bardzo dużo Jeszcze w żadnej Produkcji a też sam Wielokrotnie pracowałam przy planetach sing Nie było takiej ilości i dubli Ale przede wszystkim ujęcie no które były mu potrzebne później do uzyskania tego tempa Ile No były Jak będziesz żoną Piotra nie Zwykłym gościem Jak ja się wpakowałem Masz dwa domy Jeden z Mario w Solinie drugi jest dziewczyną Baśką w Warszawie i Baśka jesteśmy małżeństwem Zjedzony Mam to karty Na tych kartach są różne tematy obiecuję ci że jednym z nich nie jest przesada Ale są rzeczywiście różne i Prosiła o wskazanie jednej i zobaczymy Temat To Katastrofa Ten trochę katastrofa I pytanie Jak pierwszy katastrofa imię Raczej Jordan życie prywatne Scenami może które nie jak tak mówisz jak teraz powiedziałeś katastrofa To mi się przypomniała premiera która Miała miejsce właśnie 2 dni temu właśnie to względu na film wszystko wszystko pomyliłam Byłam już delikatnie spóźniona Dzwoni do mnie telefon Weroniko Za ile będziesz Czekamy wtedy A ja byłam w tym momencie pakowałam złotych Po czym w tych całych nerwach w tym całym ferworze zagubiłam na p na premierze I to Premiera Katastrofa Chyba to jest tak że złe dobrego Także bardzo trzymam Kciuki za ten tak