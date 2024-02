Miał być hit, wyszła klapa roku. Klęska za 200 mln dolarów

Przepłacanie hollywoodzkich gwiazd i wydawanie ogromnych pieniędzy na realizację filmów, co notorycznie robią platformy streamingowe, nie wystarczy, by osiągnąć sukces w kinach. W przypadku "Argylle. Tajny szpieg" mamy do czynienia z produkcją, która ma dużą szansę stać się największą kinową klapą w 2024 roku, biorąc pod uwagę koszty realizacji vs wpływy ze sprzedaży biletów.