Mogła zagrać w wielu kultowych filmach. Polka odrzucała role przez męża

Zazdrosny mąż zaprzepaścił jej karierę?

Pacuła wyszła za producenta Howarda Kocha Juniora, który był o nią chorobliwie zazdrosny i zabraniał jej grać w scenach nagości. To on był ponoć odpowiedzialny za to, że kobieta odrzuciła znakomite angaże, m.in. Elizabeth McGraw (ostatecznie wcieliła się w nim Kim Basinger) w "9 1/2 tygodnia" Adriana Lyne'a z 1986 r. i jako Roxy (Leilani Sarelle) w dreszczowcu "Nagi instynkt" Paula Verhoevena z 1992 r.