Michael K. Williams zmarł po przedawkowaniu. Są zarzuty i aresztowania

Michael K. Williams wystąpił w ponad 100 filmach i serialach, z czego niektóre czekają jeszcze na swoją premierę. Jego śmierć we wrześniu 2021 r. wstrząsnęła wszystkimi, podobnie jak okoliczności zgonu. Policja uznała to za przypadkowe przedawkowanie, a jednocześnie zaczęła tropić dilerów. Czterech podejrzanych właśnie trafiło do aresztu.