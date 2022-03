Minęło 13 lat od premiery "Galerianek". Filmowa Milena zmieniła się nie do poznania

"Tylko nie myśl, że to jest tak, że facet mi płaci jakieś tam 100 zł za seks, bo on mi płaci o wiele więcej – 200 czy 300; zabiera mnie do knajp, klubów, na zakupy. To jest inne życie. Na poziomie" - mówiła jedna z bohaterek "Galerianek". Aktorki szokującego filmu spotkały się po 13 latach od premiery.