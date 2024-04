1 z 5 Mirosław Zbrojewicz przez lata biedował. "Brakowało mi na życie"

Mirosław Zbrojewicz od roku jest na emeryturze. Przyznał, że w swoim życiu często borykał się z problemami finansowymi. - Do pięćdziesiątki brakowało mi na życie. Nie starczało mi od pierwszego do pierwszego. Cały czas jechałem na pożyczkach: a to od teściowej, a to od znajomych - mówi aktor.