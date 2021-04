Monica Bellucci już nie taka piękna i wiecznie młoda. Zmieniła się do roli

Do sieci wyciekły zakulisowe zdjęcia z planu filmu "La Befana vien di notte" ("Befana przychodzi w nocy"), w którym Monica Bellucci zagra jedną z głównych ról. Fotki wykonano zapewne bez zgody i wiedzy producentów w połowie kwietnia. Pierwszy klaps na planie we Włoszech padł jednak już na początku marca.

"La Befana vien di notte" to nowy film włoskiej reżyserki i scenarzystki Paoli Randi ("Tito i obcy", "Into Paradiso"). Historia odwołuje się do postaci Befany, która jest doskonale znana we włoskiej kulturze. Takie imię nosi wróżka o wyglądzie wiedźmy, która zgodnie z tradycją przynosi dzieciom prezenty. W przeciwieństwie do św. Mikołaja nie robi tego w Boże Narodzenie, a w nocy z 5 na 6 stycznia, czyli w dniu Objawienia Pańskiego, potocznie nazywanego świętem Trzech Króli.