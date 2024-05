Monika Olejnik ma raka piersi. Dostała wsparcie od popularnego aktora. "Zdrowiej nam"

Olejnik dodała ważny apel: "Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was proszę Kochani badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie proszę aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu mogą uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy, co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie - czy się badasz/badałaś profilaktycznie? To wszyscy będziemy szczęśliwsi. Moja pasja sportowa, systematyczne treningi od ponad 20 lat, bardzo mi pomogły ostatnio. Miałam tak potrzebną mi siłę!".