Monika Olejnik o sukcesie "Zielonej Granicy" Holland. "Jak się czuje prezydent Andrzej Duda?"

"Po sukcesie filmu na festiwalu w Wenecji, Nowym Jorku, Toronto - w Watykanie usłyszeliśmy: 'Zielona Granica - to dramatyczne świadectwo, które wzywa nas do zajęcia stanowiska w obliczu migracji' - powiedział Davide Milani, proboszcz miasta Lecco, sekretarz generalny Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis z festiwalu Tertio Millennio Film Fest. Przypominam, że muzyka, którą słyszycie, utwór 'Stairway To Heaven' zespołu Led Zeppelin, to opowieść o dokonywaniu właściwych wyborów w życiu i niekierowaniu się pozorami!" - podsumowała Olejnik.