Mroczny dramat z hollywoodzkim gwiazdorem niedługo zniknie z Maxa. Masz czas do końca sierpnia

Dlaczego platformy (bo robią to wszyscy, nie tylko Max) usuwają tytuły ze swoich bibliotek? Większość filmów, seriali i dokumentów w ich zasobach to produkcje na licencji, kupione od studia, dystrybutorów na określony czas. Jedynie co do oryginalnych produkcji (jak np. dla Maxa "Gra o tron", dla Netfliksa "Wiedźmin", dla Prime Video serial "Władca pierścieni", dla Apple Tv+ "Rozdzielenie" itd.) można być spokojnym - nigdy nie znikną ze swoich macierzystych platform.