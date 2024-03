Murowana faworytka. Nowego Bonda nie ma, ale jest już dziewczyna Bonda?

26-letnia Sydney Sweeney już do pewnego czasu uważana jest za aktorkę, do której będzie należeć przyszłość w Hollywood. Popularność przyniosły jej role w serialach HBO "Biały Lotos" oraz "Euforia". W tym roku polscy widzowie mogli ją także zobaczyć w dwóch kinowych produkcjach: "Tylko nie ty" (komedia z kategorią wiekową R) oraz "Madame Web". Ale to nie wszystko. 26 kwietnia będzie miał premierę horror "Niepokalana", w którym Sweeney zagrała główną rolę. Widać, że aktorka jest na topie i zaczyna celować w kinowe produkcje.