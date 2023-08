Zażądali 5 milionów! Stracili 3,99 dol. i niecałe dwie godziny życia

W styczniu ubiegłego roku trafił do sądu pozew, w którym dwóch fanów Any de Armas domagało się finansowego zadośćuczynienia za to, że wypożyczyli film, w którym wszystkie sceny z ich ulubioną aktorką zostały wycięte. Zainwestowali w to 3,99 dolara i niecałe dwie godziny życia. Swoje straty wycenili na 5 mln dolarów.