Nadciąga górska przygoda! Zobacz trailer filmu "Za Duży na Bajki 2"

"Za duży na bajki 2" to kontynuacja familijnego hitu, który zachwycił krytyków, przyciągnął tłumy do kin i święcił triumfy na VOD. Za reżyserię filmu, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Kristoffer Rus, za scenariusz Agnieszka Dąbrowska . Producentem jest Pokromski Studio, a dystrybutorem firma NEXT FILM.