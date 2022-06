Najlepszy film w karierze Sandlera? Podbija widzów i krytyków

"To zaskakująco dobry film sportowy, który chce niewiele więcej niż być zaskakująco dobrym filmem sportowym" - napisał David Fear z "Rolling Stone". "'Hustle' działa i to pięknie, dzięki zaangażowaniu Sandlera" - ocenił Bilge Ebiri z "New York Magazine". "Udaje mu się zmienić kulejącą fabułę i ckliwy sentymentalizm w złamany autoportret, dzieło kina osobistego" - stwierdził Richard Brody na łamach "New Yorkera".