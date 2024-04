Najstraszniejszy film ostatnich lat? Już zwiastuny przerażają

Niepokojący i mroczny "Kod zła". Zobacz tajemnicze teasery

Choć premiera zaplanowana jest dopiero na połowę lipca, akcja promocyjna trwa już właściwie od początku roku. W styczniu do sieci regularnie trafiały bowiem mające własne tytuły teasery, uchylające rąbka tajemnicy produkcji. Pierwszy z nich, "Po każdym roku jest następny", przedstawia wykonane prawdopodobnie w latach 80. zdjęcie pary wraz z nastoletnią dziewczynką. Zza kadru słyszymy mężczyznę dzwoniącego na numer alarmowy 911, który mówi kolejno: "To moja córka. Muszę być cicho. To nie moja córka". Pojawiające się w wideo symbole łatwo odszyfrować jako wyraz "longlegs", oryginalny tytuł filmu.