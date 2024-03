Najważniejsze branżowe nagrody. Kto i jak decyduje o Oscarach?

Dzięki przyjętemu systemowi preferencyjnemu głosy te nie przepadają, a rozkładane są zgodnie z drugim wyborem członków gremium. Wówczas głosy przelicza się ponownie, a jeśli nadal nie można wyłonić zwycięzcy, to cały proces powtarza się od początku. Oznacza to, że karty wyeliminowanego filmu z numerem 1 trafią do "dwójki", a te dołożone poprzednim razem, zostaną dołączone do trzeciego miejsca. Co ważne, na dalszym etapie zliczania głosów nie jest już istotne, co głosujący umieścili na szczycie listy. Ich wybór sprowadza się wówczas do pytania: "jeśli zostaną tylko te dwa filmy, to który z nich wolisz?", i na tej podstawie podliczane są głosy.