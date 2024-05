1 z 6 Nazywali Globisza "pies na baby". "Zawsze mi się to określenie podobało"

Przez swoją słabość do kobiet nazywany był "psem na baby". Uwielbiał romansować i to określenie absolutnie mu nie przeszkadzało. Krzysztof Globisz przeżył bolesne rozstanie, a potem los pchnął go w ramiona... swojej fanki.