Urwany sygnał TVP Info. Neo-Nówka reaguje w swoim stylu

Ilustracją do powyższych słów jest średniowieczna grafika. Ludzie podłapali żart i w komentarzach można przeczytać: "Po 15-minutowej głodówce Sakiewicz przystępuje do natarcia, skrzydłem asekuruje go Sasin, Suski pyta, co to wilcze doły", "Prawie jak obrona Częstochowy! Nikt nie ma prawa do koryt!".