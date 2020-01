"Nie czas umierać": James Bond nie chce pić martini. To nie jedyna rewolucja

Martini wstrząśnięte, nie mieszane było od zawsze znakiem rozpoznawczym Jamesa Bonda. W reklamie najnowszego filmu Daniel Craig zrywa jednak z tradycją i raczy się zupełnie innym "trunkiem".



W najnowszej reklamie browaru i filmu o Bondzie Daniel Craig nie tylko rezygnuje z ulubionego martini, ale także z alkoholu. Ku zdziwieniu barmana prosi o butelkę piwa zero proc. I po raz pierwszy bierze łyka (w poprzednich reklamach uganiał się za piwem w zielonej butelce, ale nigdy go nie pił).

Co powiecie na taką zmianę w wizerunku najsłynniejszego miłośnika martini na świecie? Rzeczoną reklamę piwa i filmu "Nie czas umierać" możecie obejrzeć poniżej:

"Nie czas umierać" to już 25. części filmu o przygodach Jamesa Bonda. W najnowszej odsłonie Agent 007 opuszcza czynną służbę, by móc docenić uroki spokojnego życia na Jamajce. Tymczasem niespodziewanie odzywa się stary przyjaciel, który prosi go o pomoc. Bond otrzymał za zadanie uratowanie porwanego naukowca, które naprowadza agenta na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.