Nie gryzie się w język. Christina Applegate otwarcie o skutkach śmiertelnej choroby

Pozytywne przesłanie i misja

Christina Applegate i Jamie-Lynn Sigler wykorzystują swoje doświadczenia, by wpierać innych, dzieląc się swoimi historiami w "MeSsy podcast". Ich program staje się platformą do wzajemnego wsparcia, uczenia się, śmiania i wzrastania w obliczu życiowych trudności - w ich przypadku, diagnozy SM. Inspirują innych do szukania radości oraz siły w sobie i wzajemnym wsparciu, nawet w najcięższych chwilach.