Nie przebierał w słowach. Gwiazdor "wylał kubeł pomyj" na Trumpa

W swoim programie Kimmel w żartobliwy sposób starał się wyjaśnić, dlaczego w sondażach większość mężczyzn w USA chce głosować na Trumpa. Twierdził, że wyborcy postrzegają go jako samca alfa. "Ale czy jest on silnym mężczyzną alfa, za jakiego uważają go ci ludzie? Nie według jednego z najtwardszych facetów, jakich znam" – powiedział Kimmel i wówczas widzowie zobaczyli film nakręcony z Bautistą na sali bokserskiej.